Comitato cittadino per Santa Marinella: “Case popolari, per ora solo la graduatoria” - Terzo Binario News

Per ora i cittadini interessati hanno visto solo la graduatoria, considerata un “contentino” insoddisfacente dal Comitato cittadino per Santa Marinella. Di seguito pubblichiamo una nota di protesta del Comitato, a firma della presidentessa Stefania Abbatiello:

Sono giorni che si parla di soldi e Summer Festival e mesi che si parla di eventi. Il sociale è morto e il ritorno del Covid a Santa Marinella non ci fa ben sperare. L’autunno è alle porte e noi assegnatari in graduatoria non abbiamo più saputo nulla sulle trattative per le case popolari.

Il Sindaco Tidei è ripartito per la Grecia e i suoi consiglieri giocano a cantare e ballare, con tutti i rischi che ne conseguono! Abbiamo chiesto al partito Buona Destra di sostenerci in questa battaglia disarmante che sembra non interessi a nessuno. Se speravano di averci dato il contentino della graduatoria per farci stare zitti, hanno capito male! A breve inizieremo una protesta sul territorio e coinvolgeremo anche i media, perché il diritto alla casa è sacrosanto e noi stiamo ormai in difficoltà da tempo.

Ringrazio il Coordinatore Fratini della Buona Destra di Santa Marinella per aver raccolto il nostro grido d’aiuto! Siamo ancora vivi! Se il Sindaco non è capace di aiutarci se ne vada pure in Grecia e ci rimanga. A noi serve gente di cuore che sappia amministrare bene e non chiacchiere e promesse elettorali che non portano a nulla.

Stefania Abbatiello – Presidente Comitato cittadino per Santa Marinella