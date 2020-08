Grando replica alla Tekneko ma evita di rispondere all'azienda sull'uscita social - Terzo Binario News

“Ritengo ingiusto che i dipendenti con un familiare con disabilità grave vengano accomunati ai farabutti” dice il sindaco che però non spiega il motivo del suo agire

“Se qualche dipendente del servizio di igiene urbana si da malato e poi se ne va al mare la ditta ha il sacrosanto diritto di prendere tutti i provvedimenti che riterrà più opportuni.

Per come la vedo io questi furbetti da quattro soldi vanno licenziati immediatamente, e state certi che l’amministrazione comunale non prenderà le loro parti.

Al contempo, ritengo profondamente ingiusto che i dipendenti che hanno un familiare con disabilità grave vengano accumunati a questi farabutti e che gli venga pagato lo stipendio in ritardo rispetto a tutti gli altri.

Da quando avere un familiare disabile è diventata una colpa da espiare?

In certi frangenti, più che del danno di immagine, mi preoccuperei del disagio che si arreca ad una famiglia sfortunata che non riesce ad arrivare alla fine del mese.

Ma evidentemente non tutti abbiamo la stessa sensibilità”.

Alessandro Grando