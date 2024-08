In Piazza Santa Maria a Cerveteri l’Orchestra Inclusiva Euterpe in concerto • Terzo Binario News

Appuntamento per domani sera, sabato 31 agosto alle ore 21:30

La musica è il linguaggio universale dell’umanità. Il linguaggio che non crea divisioni, differenze, che unisce, aggrega, rende uguali tutto e tutti. Imperdibile appuntamento domani sera, sabato 31 agosto alle ore 21:30 in Piazza Santa Maria a Cerveteri con l’Orchestra Inclusiva Euterpe, che si esibirà sotto la direzione del Maestro Fiammetta D’Arienzo. Nata su idea del Maestro Tommaso Liuzzi, l’Orchestra Inclusiva Euterpe è composta da persone con disabilità lieve, medio e grave, e terapisti oltre ai volontari che suonano a livello amatoriale.

“Quello con l’Orchestra Inclusiva Euterpe è l’ultimo appuntamento dell’Estate Caerite 2024, una serata che oltre a regalarci un bel momento di musica ci offrirà spunti di riflessione e unione unici, ci dimostrerà ancora una volta come la musica e l’arte possano superare ogni barriera – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – l’Orchestra Euterpe rappresenta un’eccellenza del territorio, non soltanto da un punto di vista musicale ma anche sociale. Sono tante le occasioni in cui si è esibita per cause davvero nobili e in contesti di assoluto rilievo, come ad esempio l’Auditorium “Ennio Morricone” dell’ Università di Tor Vergata di Roma, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo di Roma, il Teatro Ghione di Roma, il Teatro Quirino, il Conservatorio Santa Cecilia di Roma, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro e il Conservatorio di Benicarlò in Spagna. A tutti i musicisti e musiciste impegnate nel concerto, l’augurio di vivere e di farci vivere una serata di note e di tante emozioni. L’ingresso sarà gratuito e consentito fino a capienza massima”.