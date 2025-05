Come far crescere una startup in modo concreto • Terzo Binario News

Con la situazione economica attuale in Italia e in Europa è da coraggiosi credere nei propri sogni e progetti lanciandosi in un’avventura come l’apertura di una startup. Eppure, sono tanti, soprattutto i giovani, che ci provano. Il segreto per poter riuscire davvero ad emergere? Occuparsi di una strategia a tutto tondo, che unisca chiarezza, user experience, servizi e prodotti di qualità.

Il primo passo? Una tattica che sia chiara: niente post a caso o campagne improvvisate, bisogna definire chi desiderate raggiungere, cosa volete che facciano e con quali strumenti attivarvi. SEO, advertising, e-mail e newsletter ma anche digital marketing: sono tante le opzioni che, se combinate insieme, fanno la differenza.

L’importanza del web marketing

Se desiderate davvero che la startup decolli, il primo consiglio è di mettersi nelle mani di una buona agenzia di web marketing che attraverso un piano elaborato ad hoc che coinvolge più tattiche possa aiutarvi nella crescita. Le attività sono tante, dalla creazione di un sito web ad un eventuale e-commerce, la comunicazione, il posizionamento SEO: c’è davvero tanto da fare, e delegarlo ad un team esperto è la scelta migliore.

Attività di branding

Molte startup sottovalutano l’importanza del brand. Ma la verità è che, nel mare di offerte che il web propone ogni giorno, la differenza la fa l’identità. Non si tratta solo un prodotto o un servizio: siete un’idea, un valore, un tono di voce.

Non limitiamoci al logo; bisogna definire una personalità e poi trasformarla in un punto di forza per entrare in contatto con il pubblico. Grafica, colori, tono di voce, stile, valori devono percepirsi in ogni newsletter, post sui social, packaging, customer service e pagina del sito web. Una startup che sa raccontarsi rimane nella mente. E sapete una cosa? La gente non compra solo ciò che gli serve. Acquista ciò in cui si riconosce.

Posizionamento SEO

Non basta avere un buon progetto, bisogna fare in modo che sia comunicato correttamente e che quindi gli utenti possano trovarlo. Per riuscirci bisogna sfruttare la SEO così che le pagine e il sito vengano trovati sui motori di ricerca.

Combinare un’analisi off-site con quella on-site, lavorare sulle parole chiave (anche a coda lunga), fare content writing su un blog e link building aiuta ad ottenere una presenza più solida che cresce nel tempo.

Ottimizzate ogni pagina del vostro sito: dai testi al codice, dalla struttura dei link interni ai tempi di caricamento. E poi, investite in contenuti evergreen: guide, tutorial, approfondimenti che rispondano a domande reali del vostro target.

La potenza dei social

Essere presenti sui social non significa solo “esserci”; bisogna coinvolgere, creare relazione, costruire una community che crede in voi e parla di voi. Soprattutto se siete una startup: nessuno vi conosce (ancora), ma potete farvi notare.

Non cercate di essere ovunque ma concentrate le energie sui canali dove è presente il vostro pubblico e create contenuti adatti al contesto: LinkedIn per autorevolezza e networking, Instagram per visual e storytelling, TikTok per creatività e reach organica, Facebook per community e interazioni dirette.

Create contenuti che parlino al vostro pubblico: storie reali, dietro le quinte, risposte ai problemi comuni, micro-video con valore ma soprattutto non siate autoreferenziali.