Coltello da 13 cm a scuola, denunciato uno studente a Civitavecchia • Terzo Binario News

A Civitavecchia, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma un giovane studente gravemente indiziato per il reato di porto abusivo di armi, ai sensi dell’art. 699 del Codice Penale e in relazione alle disposizioni del Decreto Legge 24/02/2026, n. 23.

L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione che indicava la presenza di un giovane armato all’interno della scuola. Per operare nella massima discrezione e tutelare la sensibilità degli altri alunni presenti, i militari hanno agito in abiti civili.

Una volta individuato il giovane, i militari hanno proceduto alla perquisizione personale, avvenuta alla presenza della Dirigente Scolastica e del padre del minore, convocato d’urgenza sul posto.

Il controllo ha confermato i sospetti: il ragazzo nascondeva addosso un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 13,5 cm.

L’arma è stata immediatamente sequestrata e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria minorile.

Si precisa che, in considerazione dello stato del procedimento e della fase delle indagini preliminari, l’indagato deve ritenersi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.