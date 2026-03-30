Tolfa, a Santa Severa Nord Successo per la Giornata Ecologica insieme al Centro Anziani • Terzo Binario News

Un sabato mattina all’insegna del senso civico e della cura del territorio quello vissuto lo scorso weekend a Santa Severa Nord. La frazione collinare di Tolfa si è rimboccata le maniche per una massiccia giornata ecologica, un’iniziativa che ha visto una straordinaria partecipazione corale per ripulire strade, aree verdi e bordi stradali dai rifiuti abbandonati.

L’evento, organizzato dal Centro Anziani della frazione e dall’Amministrazione comunale, ha dimostrato come la collaborazione tra generazioni sia la chiave per il decoro urbano.

A guidare le operazioni è stato il Presidente del Centro Anziani, Luigi Di Giuseppe , che con il consueto entusiasmo ha coordinato i volontari, muniti di guanti ,sacchi e cappellini.

“Vedere tanti cittadini rispondere al nostro appello ci riempie di orgoglio,” ha commentato il Presidente. “Il nostro obiettivo non è solo pulire, ma dare il buon esempio affinché la bellezza di Santa Severa Nord venga preservata ogni giorno.”

Tra i primi a scendere in campo, non solo con il patrocinio ma anche fisicamente, l’Assessore Mauro Folli. Partecipando attivamente alla raccolta per tutta la mattinata, Folli ha sottolineato l’importanza di queste giornate:

“Voglio ringraziare di cuore ogni singolo cittadino presente oggi e, in particolare, il Centro Anziani per l’instancabile supporto. Essere qui insieme significa riappropriarsi del proprio territorio. Purtroppo, l’inciviltà di pochi danneggia tutti, ma la risposta di oggi dimostra che la comunità è molto più forte di chi abbandona i rifiuti.”

A chiudere la mattinata di lavoro sono arrivati i ringraziamenti della Sindaca Stefania Bentivoglio, che ha voluto elogiare lo spirito di comunità della frazione:

“Un ringraziamento speciale va al Presidente Luigi e a tutta l’amministrazione per aver reso possibile questa iniziativa. Vedere la cittadinanza unita per combattere il degrado è il segnale più bello. Non si tratta solo di raccogliere rifiuti, ma di seminare cultura del rispetto. Grazie a chi ha dedicato il proprio tempo libero per il bene comune: Santa Severa Nord oggi splende di più grazie a voi.”

La giornata si è conclusa con la soddisfazione dei residenti, che ora chiedono a gran voce che questo spirito di collaborazione diventi una costante per il futuro di Tolfa e della sua frazione.