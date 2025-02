Esplode una villa a Campagnano, un ferito portato al Gemelli • Terzo Binario News

Intervento dei pompieri che hanno spento le fiamme e messo in salvo due cani

Alle ore 21.20 circa di ieri, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato le squadre 31A, 25A,9A, 4A, oltre all’AB5 , AS9, CRRC per esplosione dovuta a GPL a Campagnano di Roma, Via Monte Cuculo,14.

L’ esplosione ha coinvolto anche parte del civico 12. Una persona che si trovava all’interno dell’abitazione coinvolta è uscita autonomamente ed in seguito assistita dai sanitari che l’hanno trasportata in gravi condizioni all’Ospedale Gemelli.

Estratti vivi dal personale VVF anche 2 cani. Sono intervenuti anche il Team USAR, ed il Capo Turno Provinciale con il Funzionario di Servizio.

L’intervento è terminato alle ore 1.00 circa.

Sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Campagnano e della Compagnia di Bracciano intervenuti per l’esplosione, avvenuta ieri sera, in via Monte Cuculo a Campagnano di Roma.