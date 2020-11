Domenica di traffico intenso sull’Aurelia nel tratto compreso fra Testa di Lepre e Casal Lumborso.

Sulla consolare si cammina a passo d’uomo in direzione della Capitale non per qualche incidente ma per le tante vetture che stanno rientrando a Roma.

In molti hanno trascorso la domenica al mare o in giro per una passeggiata e questo sta causando l’intasamento sulla statale.

Sul Gra non si segnalano rallentamenti.