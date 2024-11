Cna Sostenibile, al via le iscrizioni per i corsi gratuiti “Designer del prodotto ceramico” e “Operatore della ceramica artistica 4.0” • Terzo Binario News

Fare un lavoro creativo legato anche alle tradizioni del tuo territorio, immaginare un oggetto, creare un prototipo, farne una stampa in 3D e realizzarlo artigianalmente? Ora è possibile, grazie ai corsi di “Designer del prodotto ceramico” e “Operatore della ceramica 4.0”.

CNA Viterbo e Civitavecchia attraverso il suo ente di formazione accreditato CNA Sostenibile ed in collaborazione con i comuni delle città della ceramica (Viterbo, Civita Castellana, Tarquinia ed Acquapendente), Fondazione Carivit, istituto F.Orioli e Chirale srl – società specializzata in servizi alle imprese per la digitalizzazione dei processi di creatività, progettazione e produzione – ha infatti progettato due percorsi formativi gratuiti cofinanziati da Regione Lazio e Unione europea nel settore della ceramica artistica, che prevedono una indennità di frequenza per gli allievi.

Lo scopo è quello di formare due profili professionali distinti, che si caratterizzano per processi di lavoro differenti.

In particolare il corso di “Designer del prodotto ceramico” – articolato in 415 ore: 200 in aula, 200 di stage e 15 di consulenza individuale finalizzata all’accompagnamento al lavoro – si propone di trasferire le competenze finalizzate a ideare un prodotto e realizzarne il prototipo, attraverso l’utilizzo di software per il digital manufacturing, della modellazione e della stampa 3D. E’ destinato a chi vuole imparare l’utilizzo di strumenti tecnologici avanzati applicati trasversalmente ai processi produttivi delle piccole e medie imprese.

Il corso di qualifica per “Operatore della ceramica artistica 4.0” ha invece una durata di 600 ore – 400 in aula, 200 di stage e 15 di consulenza individuale – ed è rivolto a chi vuole ottenere le competenze per diventare un “artigiano della ceramica 4.0”, acquisendo tutto quello che serve per progettare e realizzare manufatti in ceramica, approfondendo sia gli strumenti di disegno e modellazione che le tecniche di decorazione, la preparazione degli impasti e la lavorazione artistica della ceramica.

Per Designer del prodotto ceramico i posti disponibili sono 13, il titolo di accesso necessario è il diploma di scuola media superiore. Per Operatore della ceramica artistica 4.0 15 i posti disponibili, titolo di accesso il diploma di scuola media inferiore.

Le domande vanno inviate entro le ore 17 dell’11 novembre. Queste le modalità di invio: raccomandata A/R a Cna Sostenibile srl, via dell’Industria snc, 01100 Viterbo; via Pec all’indirizzo cnasostenibile@cert.cna.it; consegna a mano nella sede di Cna Sostenibile srl dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, il venerdì dalle 9 alle 14.