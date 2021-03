CNA Fita: "I tir potranno viaggiare domenica 28 marzo e dal 2 al 6 aprile" - Terzo Binario News

Gli autotrasportatori potranno viaggiare anche domenica 28 marzo e dal 2 al 6 aprile. Neppure quest’anno a Pasqua ci sarà dunque lo stop alla circolazione sulle strade extraurbane per i mezzi di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate adibiti al trasporto di cose.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha infatti firmato il decreto che estende ai giorni indicati la sospensione temporanea dei divieti disposti con il decreto del dicembre scorso. A darne notizia, è CNA Fita di Viterbo e Civitavecchia.

Il provvedimento tiene conto del perdurare della situazione di emergenza

da Covid-19 e della necessità di non penalizzare ulteriormente il sistema

dei trasporti. In questa fase, i divieti di circolazione costituiscono un

elemento di criticità “non giustificato – si legge nel decreto – in termini di

sicurezza stradale, in relazione alla riduzione dei flussi di traffico dovuti

all’adozione delle misure per il contenimento del contagio e al numero di

spostamenti in atto sul territorio italiano”.