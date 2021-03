Incidente viale Palmiro Togliatti: scontro tra due auto, morto 19enne - Terzo Binario News

Incidente su viale Palmiro Togliatti, all’altezza di viale dei Romanisti. Poco dopo le 20 di mercoledì 24 marzo, per cause in corso di accertamento, si è verificato lo scontro tra una Mercedes Classe A e una Smart ForFour: un 19enne, che si trovava in quest’ultima vettura, è morto. La vittima è Daniel Guerini, giocatore della Primavera della Lazio.

È morto un incidente stradale a Roma il classe 2002 della #Lazio Primavera, #Daniel Guerini. Aveva iniziato la stagione nel #Torino, per poi passare nella capitale, ai biancocelesti.



Noi, di #Sportitalia, vogliamo ricordarlo così🌹 pic.twitter.com/woJm1m4Ow2 — Sportitalia (@tvdellosport) March 24, 2021

Così la società biancoceleste su Twitter: “Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si stringono attorno alla famiglia del giovane Daniel Guerini“.

Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si stringono attorno alla famiglia del giovane Daniel Guerini 🙏 pic.twitter.com/SX7DrK5JBT — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 24, 2021

Nello stesso abitacolo presenti altri due giovani, che sono stati accompagnati in ospedale in codice rosso (uno al Policlinico Umberto I e l’altro al Policlinico di Tor Vergata). Sotto choc il conducente dell’altra vettura.

Hellas Verona FC esprime profondo cordoglio e sentita vicinanza a @OfficialSSLazio per la tragica scomparsa di Daniel Guerini, calciatore della Primavera biancoceleste. #HVFC — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) March 24, 2021

Cordoglio da parte anche del Torino: “Il presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, increduli e profondamente addolorati, si stringono intorno alla famiglia Guerini per la tragica scomparsa di Daniel, nostro ex calciatore della formazione Primavera”.

Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, increduli e profondamente addolorati, si stringono intorno alla famiglia Guerini per la tragica scomparsa di Daniel, nostro ex calciatore della formazione Primavera pic.twitter.com/wbmqTuSTqI — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) March 24, 2021

Sul posto i Vigili del fuoco, con due squadra del Tuscolano 2. Rilievi affidati alla Polizia locale del Gruppo Prenestino Ex Casilino. In supporto anche i carabinieri.

Ti abbiamo sfidato più volte in campo, l'ultima poche settimane fa; profondamente addolorati ci stringiamo attorno alla famiglia Guerini, alla @OfficialSSLazio ed esprimiamo il nostro più sentito cordoglio per la scomparsa di Daniel 🙏 pic.twitter.com/BrwDWhgYV3 — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) March 24, 2021

c.b.