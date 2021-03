Incidente stradale in via Isonzo. Erano le ore 15 circa quando i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono accorsi sul posto, nelle immediate della caserma Bonifazi.

Due mezzi coinvolte nello scontro.

I pompieri si sono occupati della messa in sicurezza delle automobili. L’impatto ha provocato tre feriti lievi, subito affidati alle cure del personale sanitario presente.

Sul posto anche la polizia locale.