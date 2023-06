Cna: “energia e gas, con i gruppi di acquisto ora si paga di meno”. • Terzo Binario News

Melaragni: “Un’occasione d’oro per tagliare i costi”

“Questa è un’occasione d’oro per abbattere i costi energetici delle imprese”. Luigia Melaragni, segretaria della CNA di Viterbo e Civitavecchia, fotografa così la convenzione appena siglata con Ali Energia, un’operazione che consentirà di tagliare le spese per gas ed energia elettrica. Come? “Mettendo in competizione i fornitori presenti sulla piazza, che sono decine”.

Funziona così: prima si verificano le attuali condizioni di mercato per categorie di consumo, poi si formano dei gruppi di acquisto, quindi vengono indette apposite aste al ribasso per l’acquisto di energia e gas, in modo da poter scegliere il fornitore che propone il prezzo più vantaggioso.

“La forza di questa operazione – dice Melaragni – sta proprio nei gruppi di acquisto, perché più questi risulteranno numerosi, maggiori saranno i quantitativi richiesti, e di conseguenza più alto sarà l’abbattimento dei costi. Questa operazione ha già permesso a 1.300 imprese di risparmiare in un anno, complessivamente, un milione e mezzo di euro”, con un consumo di oltre 100 milioni di kWh.

A occuparsi di gruppi di acquisto e aste, per individuare la migliore proposta, sarà appunto Ali Energia, una Energy service company indipendente dai 40 fornitori presenti sul mercato.

Per partecipare ai gruppi di acquisto e tagliare i costi delle spese energetiche è possibile scrivere a sportelloenergia@cnavt-civ.it . Per maggiori informazioni contattare la CNA di Viterbo e Civitavecchia allo

0761/2291.