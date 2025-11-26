Usi civici a Civitavecchia, l’attestazione è una procedura semplificata senza necessità di Cdu • Terzo Binario News

La Giunta comunale di Civitavecchia ha approvato oggi la delibera con cui viene istituita la nuova attestazione sugli usi civici, uno strumento che consente ai cittadini e ai professionisti di verificare la presenza o meno di usi civici su un immobile senza dover più richiedere – e pagare – il Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU).

La tariffa applicata per la nuova attestazione resta invariata rispetto a quella precedentemente prevista dall’Università Agraria, garantendo così continuità nei costi a fronte di una procedura più semplice, chiara ed efficiente. Il provvedimento nasce infatti da un percorso condiviso con l’Università Agraria di Civitavecchia, che ha collaborato attivamente alla revisione del sistema e alla definizione delle competenze.

«Con questa delibera garantiamo un servizio più semplice, più rapido e senza aggravi di spesa per i cittadini», dichiara l’Assessore all’Urbanistica Vincenzo D’Antó, sottolineando come il nuovo strumento «rappresenti un passaggio importante per rendere più efficienti le procedure urbanistiche e per dare risposte certe in tempi brevi». D’Antó aggiunge inoltre un ringraziamento «all’Università Agraria per la disponibilità e la collaborazione mostrata nel percorso condiviso».

Soddisfazione anche da parte del Sindaco Marco Piendibene: «Questo provvedimento dimostra come la cooperazione tra istituzioni locali possa produrre risultati concreti per la comunità. L’attestazione sugli usi civici semplifica gli adempimenti amministrativi e rappresenta un ulteriore passo verso una Pubblica Amministrazione più vicina ai cittadini e ai professionisti.»

L’Amministrazione comunale prosegue così nel percorso di razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e facilitare il rapporto tra uffici e utenza.