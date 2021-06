CNA Artistico, la ceramista Cinzia Chiulli è la nuova presidente - Terzo Binario News

L’universo dei mestieri d’arte, nonostante una faticosa ripartenza, non si

arrende. L’artigianato artistico è espressione del saper fare, della storia e

della cultura del territorio. E, da sempre, portatore di innovazione. Una

realtà, dunque, il cui contributo può fare la differenza adesso che ci si

prepara ad avviare i cantieri per il prossimo futuro. Se ne è parlato nel

corso della partecipata Assemblea Elettiva di CNA Artistico e

Tradizionale di Viterbo e Civitavecchia, che ha nominato la ceramista

Cinzia Chiulli presidente coordinatrice dell’Unione.



Chiulli, che opera nel cuore del quartiere medievale di San Pellegrino, nel

capoluogo della Tuscia, succede a Lucia Maria Arena (artigiana

specializzata nella legatoria artistica). Quest’ultima lascia la presidenza

dopo otto anni (in CNA vige il limite dei due mandati consecutivi) ma resta

nel coordinamento che affiancherà la neopresidente, insieme con Roberta

Pietrini (che realizza gioielli e accessori in materiali vegetali) e i presidenti

dei quattro Mestieri costituiti in base allo Statuto: Marco Bracci per CNA

Lavorazione artistica del ferro, Daniela Lai per CNA Ceramisti, Armando

Mortet per CNA Orafi e Stefano Todini per CNA Lavorazione artistica

pietra, legno e vetro.



CNA Artistico punta, con questa squadra di artigiani competenti e

innamorati del territorio, a concorrere alla valorizzazione dei mestieri

artistici, in un confronto aperto con le istituzioni. Alcuni temi per l’agenda

sono stati indicati: il rapporto con il mondo della cultura, con la scuola e la

formazione, perché la trasmissione delle conoscenze e dei valori del

lavoro artigiano ai giovani è fondamentale; il turismo esperienziale da

vivere nelle botteghe che raccontano la storia delle città; l’economia

circolare, in un’ottica di sostenibilità dello sviluppo; la digitalizzazione e

l’individuazione di nuove strategie per la promozione e la

commercializzazione di prodotti che sono certamente unici.



L’Assemblea, alla quale ha partecipato Luigia Melaragni, segretaria della

CNA di Viterbo e Civitavecchia, è stata l’occasione per un

approfondimento di quest’ultimo aspetto, con l’aiuto di Davide De Lucis,

esperto di marketing digitale e strategico, fondatore e Ceo di Wh Tech.

Si guarda con attenzione anche all’iter parlamentare del disegno di legge

“Misure per la tutela e lo sviluppo dell’artigianato nella sua espressione

territoriale, artistica e tradizionale”, sollecitato e condiviso da CNA, che interviene su diversi aspetti, come il riconoscimento giuridico della bottega

storica e artigiana, la formazione e l’apprendistato professionalizzante,

l’introduzione di un sistema di certificazione dell’origine e della qualità dei

prodotti, la regolamentazione dell’hobbismo per salvaguardare il lavoro

dell’artigiano e l’immagine stessa del settore.