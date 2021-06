Gara di pesca degli Amici del Mare al porto di Civitavecchia - Terzo Binario News

Domenica 27 giugno torna la grande pesca con canna da riva a Civitavecchia.

Sarà il porto il luogo dove si affronteranno pescatori provenienti da diverse regioni D’Italia.

Alla gara parteciperanno 60 atleti divisi in 30 coppie.

La asd Amici del Mare Civitavecchia quale società scelta dalla ASC tiene a ringraziare l’ Autorità di Sistema Portuale e la Capitaneria di porto per la collaborazione resa per permettere che una Coppa Nazionale potesse svolgersi nella nostra Città, nonché il Sindaco di Civitavecchia per il supporto logistico reso.

Ancora da decidere il luogo dove si effettuerà la manifestazione ma quasi sicuramente sarà il porto storico. La gara inizierà alle ore 07,30 e terminerà alle ore 11,30 circa e a seguire ci sarà la premiazione con i saluti delle Autorità.