Boxe, oggi Marsili Jamoye alla Marina di Civitavecchia - Terzo Binario News

L’incontro di stasera è il bivio di Emiliano Marsili: continuare a salire sul ring oppure smettere e iniziare la carriera da allenatore (nella foto, le operazioni del peso di ieri all’hotel San Giorgio).

Alla Marina di Civitavecchia il Tizzo affronta il pugile belga Stephane Jamoye per la corona Ibo del Mediterraneo dei pesi leggeri ma in palio c’è molto di più della cintura: sapere se a quasi 45 anni ancora si è competitivi per un titolo iridato, ovvero il sogno di sempre di Marsili.

Intanto Emiliano la soddisfazione di tornare a combattere nella sua città, con il pubblico amico composto anche da tanti portuali come lui, se l’è tolta. Però nel frattempo c’è stato da preparare l’incontro ed è stata dura, come al solito: “Sono tornato a lavorare dopo un paio d’anni con il maestro Mario Massai – precisa subito Marsili – e lui sa sempre tirare fuori il meglio da me.

Ha studiato Jamoye per approntare la strategia. Io preferisco vivere il match round dopo round, è lì che riesco a esprimermi meglio, senza piani prestabiliti>. Da parte del civitavecchiese, grosso rispetto nei confronti dell’avversario: “Il belga è un pugile vero, uno che ha combattuto per i titoli mondiali, che nel suo palmarès vanta 33 successi, di cui 18 per ko, e 8 sconfitte, di cui 5 per ko e un pari. Insomma, una carriera simile alla mia, sebbene lui abbia 31 anni. In qualche spezzone ho visto che ha il pugno pesante, capace di lavorare bene da sotto e alla figura>.

Come se accennava, è stato un periodo di preparazione lungo: “Sì, ma con Gino Lauro non abbiamo snaturato il percorso canonico che facciamo prima di un incontro. In palestra sono venuti diversi pugili a fare i guanti con me e sono particolarmente soddisfatto di questo tipo di lavoro>. Gli fa eco Massai: “Siamo tornati al lavoro di una decina di anni fa, ma Emiliano è un pugile intelligente che sa come gestire Jamoye. È vero che attacca ed è giovane, tuttavia siamo pronti come è successo in ogni altra grande sfida>.

Per l’ingresso su ring con Marsili ci sarà il frontman dei Tiromancino Federico Zampaglione e le note di Molo 4, il brano che il cantante ha dedicato proprio al Tizzo. Nel sottoclou verranno disputati due incontri del torneo cinture tricolori e diretta youtube sul canale fpiofficialchannel, mentre la sfida Marsili-Jamoye sarà trasmessa su www.gazzetta.it.