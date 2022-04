"Civitavecchia tra pittura e parole", tanta partecipazione alla premiazione - Terzo Binario News

Alla Cittadella della musica l’evento che apre i festeggiamenti per Santa Fermina

Grande successo e partecipazione alla premiazione del concorso “Civitavecchia tra pittura e parole”, svoltosi presso la Cittadella della Musica sabato scorso. Iniziativa che apre i festeggiamenti Santa Fermina 2022.

Il progetto editoriale promosso dall’assessorato al Turismo e dalla fondazione Cariciv, ha visto la realizzazione di un’antologia dedicata tutta a Civitavecchia tra dipinti, racconti e poesie edita da PAV edizioni con la prefazione del M° Stefano Burbi direttore dell’orchestra dei Filarmonici di Firenze.

Tanti i partecipanti da altre città in attesa di scoprire il vincitore e i classificati. Per la sezione pittura il primo premio va all’artista civitavecchiese Roberto Villotti con l’opera surrealista : “LA MIA CITTA’” seconda classificata l’artista calabrese, romana d’adozione Angiolina Marchese con l’opera: “NAVIGANDO COI COLORI” per la terza posizione due premi ex aequo con il maestro civitavecchiese Francesco Mauro con “LA PORTA DELLA CITTADELLA “e l’artista pastellista napoletana Susy Belluno con l’opera: “CHE ORA È” Menzioni speciali a Monica Di Folco con “Volo Libero”, Simonetta Sabatini con “Senza Limiti”, a Carlo Mancini con “Intravedo il Forte”, premio emozione all’artista siciliana Giuliana Virgilio con l’opera “Firmina”

Per la Sezione Narrativa vince il primo Premio la giovanissima civitavecchiese Sara Sansone CIVITAVECCHIA, “UNA CITTÀ TRA SAMPIETRINI E CREMA”, secondo classificato con “AMNESIA D’AGOSTO” Dave Given, Il terzo posto a IL DONO DI NONNA ANGELINA “15 FEBBRAIO 1965” di Angela Sgamma.

Il premio speciale giovani poesia se lo aggiudica il civitavecchiese Giacomo Costanzo con “L’UOMO DEL MARE“. “STORIA SENZA TEMPO” della giovanissima Irene Budrieri si aggiudica “Premio speciale giovani narrativa”. “SCRISSE, AMÒ, VISSE” Serena Savarelli Vincitrice premio emozione narrativa.

“Una grande ripartenza per aprire dopo due anni la programmazione dei festeggiamenti patronali. Questo progetto articolato in due giornate ha visto protagonisti pittori scrittori e poeti locali e di altre città. Buon riscontro anche per “L’incontro Autori Pav” tenutosi in piazza Calamatta domenica scorsa con la presenza di circa 30 scrittori. Il plauso più grande, naturalmente va a tutti coloro che artisticamente hanno aderito coi loro talenti a rendere omaggio a Civitavecchia con le sue bellezze legate alle tradizioni e alla valorizzazione del territorio. Spero che questo libro possa essere di buon auspicio per tutti gli artisti soprattutto per i più giovani. Un’ antologia intrisa di mare, storia e fantasia. I colori e le parole sono il volo per unire i popoli e per navigare con la benedizione della Nostra S. Patrona Fermina! “afferma Ombretta Del Monte

Il libro lo potete trovare on line sul sito Pav edizioni e nei prossimi giorni nelle librerie locali.

Artisti pittori Roberto Villotti, Angiolina Marchese, Susy Belluno, Francesco Mauro , Monica Di Folco , Carlo Mancini, Simonetta Sabatini , Giuliana Virgilio, Paola Bisozzi , Anna Rita Calzetta , Massimiliano Latini, Carla Maria Ponti, Laurina Rietti , Rosanna Vetturini , Alessio Villotti

Scrittori e poeti: Sara Sansone, Dave Given ,Angela Sgamma ,Giacomo Costanzo, Irene Burdieri , Serena Savarelli , Giuliana Virgilio, Alessandro Bisozzi, Franca D’Accriscio, Giulia Savarelli , Giuseppe Condello, Nerina Piras, Noemi Monte, Mattia Campitiello, Raffaella Cosentino , Velleda Profumo, Arianna Danzo , Salvatore Agnello, Angela Sgamma. Associazione Poetica Allumiere, fuori Concorso con “Il prato dei vagoncini” Giada Carboni.

