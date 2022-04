Il bilancio 2021 della Polizia a Civitavecchia - Terzo Binario News

Dal Commissariato attenzione particolare a movida, lotta allo spaccio di droga fino alle attività di controllo anti-Covid

Movida, la lotta allo spaccio di droga fino alle attività di controllo anti-Covid. Sono le priorità sulle quali si è concentrato il lavoro del Commissariato di Civitavecchia, diretto fino a qualche mese fa dal dottor Paolo Guiso, ora sostituito dal dottor Luca Pipitone.

I numeri si riferiscono al territorio di competenza del Commissariato dell’anno scorso ovvero prima che nascesse la struttura gemella a Ladispoli, che ha fatto ridisegnare i confini fra i due presidi di polizia.

“Sono stati effettuati controlli straordinari del territorio – scrivono da viale della Vittoria – anche con l’ausilio delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine e pattuglie delle Sezioni Operative della Questura di Roma. Nell’ambito dell’attività di Polizia Amministrativa, sono stati controllati 814 esercizi pubblici ed elevate 191 contestazioni di illeciti amministrativi, soprattutto legate al rispetto delle norme anti-Covid”. Numeri che non sorprendono visto che a Civitavecchia, come città di mare, insistono diverse attività legate alla movida e al divertimento dove l’affollamento è frequente. A questi vanno aggiunte 6 licenze commerciali sospese.



Sul fronte dell’attività di Polizia Giudiziaria, gli arresti in flagrante sono stati 56, 29 le misure cautelari e 162 le denunce. Nella lotta agli stupefacenti, “oltre 2 i kg di cocaina e 1,7 i kg di cannabinoidi sequestrati”. Poi il controllo del territorio con l’identificazione di circa 16mila persone e le verifiche effettuate su 8mila veicoli, con l’elevazione di 171 sanzioni per violazioni al Codice della Strada oltre al ritiro di 20 documenti tra patenti e carte di circolazione. Ancora: sequestrati 15 veicoli mentre 6 auto rubate sono state ritrovate. Chiusura sull’immigrazione con 9 stranieri espulsi in quanto irregolari e 5 armi da sparo e 43 ritirate. Infine due allontanamenti con Foglio di Via Obbligatorio e altrettante persone ristrette alla Sorveglianza Speciale.