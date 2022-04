Venerdì al Salotto letterario della Fondazione Cariciv tris di giovani scrittori di Civitavecchia - Terzo Binario News

Ennesimo appuntamento con le pagine scritte alla sala “Gurrado” della Fondazione Cariciv. Stavolta a presentarsi con le loro opere è un tris di scrittori giovanissimi e tutti civitavecchiesi.

Come evidenziano dall’associazione BookFaces, che firma l’organizzazione della maggior parte degli appuntamenti del Salotto Letterario ospitati nella sede di via Risorgimento: “Questo non è un appuntamento come gli altri. Questa volta al centro dell’attenzione ci sono tre giovanissimi autori della città. Un’occasione per farli conoscere, per conoscere le loro idee e i loro sogni. Un invito a tutti per incontrare le nuove e giovani voci letterarie di Civitavecchia”.

I protagonisti del pomeriggio di venerdì 8 aprile sono Martina Spuri, Gabriele Campagna e Sara Sansone. Cascuno di loro dialogherà con uno scrittore “padrino” che sarà, rispettivamente, Gino Saladini, Ernesto Berretti e Marco Salomone. I libri presentati si intitolano “Plant Asterion”, della Spuri; “Io ho ancora un po’ di vita” di Campgna e “Dritto al cuore”, della Sansone. Naturalmente sono gradite le domande da parte del pubblico, per cui ci saranno le copie dei libri in vendita.

Ingresso libero a esaurimento posti, subordinato al possesso del Green Pass e mascherina.