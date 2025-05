Femminicidi a Civitavecchia, Grasso: "Escalation preoccupante, bisogna parlarne" • Terzo Binario News

«Condivido pienamente le richieste avanzate dal consigliere Luca Grossi e dal collega Antonio Giammusso: è arrivato il momento di tornare a parlare seriamente di sicurezza in città, senza minimizzare o ignorare una situazione che, giorno dopo giorno, sta diventando sempre più allarmante».

Lo dichiara Massimiliano Grasso, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, intervenendo sulla scia dei gravi fatti di cronaca che hanno scosso Civitavecchia nelle ultime settimane.

«La città è teatro di episodi sempre più frequenti di cronaca. Un’escalation preoccupante che merita un confronto serio, trasparente e pubblico: per questo serve immediatamente un Consiglio comunale aperto sulla sicurezza. Non è più accettabile che ci si limiti a rassicurazioni generiche mentre la percezione di insicurezza cresce tra i cittadini».

Grasso sottolinea come sia doveroso, in un contesto simile, coinvolgere le forze dell’ordine, le istituzioni scolastiche, le associazioni di categoria e i comitati di quartiere, affinché si possa costruire un piano condiviso di prevenzione e controllo del territorio.

«È tempo che il Sindaco e la Giunta escano dal torpore e diano risposte concrete a una comunità che chiede solo di poter vivere tranquilla. Fratelli d’Italia sarà in prima linea, al fianco dei civitavecchiesi, per riportare il tema sicurezza al centro del dibattito politico e amministrativo».