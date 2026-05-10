Civitavecchia rende omaggio alle vittime dei bombardamenti del 1943 • Terzo Binario News

Nel ricordo di una delle pagine più drammatiche della storia cittadina, il Comune di Civitavecchia si prepara a rendere omaggio alle vittime dei bombardamenti del 1943, che segnarono profondamente il volto e l’identità della comunità.
Giovedì 14 maggio 2026, l’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare alla cerimonia commemorativa ufficiale, un momento solenne di raccoglimento e di memoria condivisa.
La commemorazione avrà inizio alle ore 11:00, con la deposizione di una corona d’alloro al monumento dedicato alle vittime dei bombardamenti, situato presso il cimitero di via Aurelia Nord. A seguire, si terrà la deposizione di una corona d’alloro alla lapide dedicata ai caduti, in via Mazzini.
Il Sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene, ha commentato:” Si tratta di un appuntamento che costituisce non solo un gesto simbolico, ma che rappresenta anche un impegno concreto a custodire la memoria di quanto accaduto, affinché il sacrificio di quei giorni non venga dimenticato e continui a parlare alle nuove generazioni”.