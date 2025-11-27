Bodybuilding, vince la civitavecchiese - che passa professionista - Francesca Parigiani • Terzo Binario News

Francesca Parigiani diventa professionista del bodybuilding nella federazione Ifbb Professional League Italy.

Ha partecipato ad inizio novembre al campionato assoluto regionale di Cesena dove si è classificata al primo posto ottenendo oltre al titolo italiano la qualificazione per l’Euro Master di Milano.

Qui ha vinto la categoria Figure andando a disputare il torneo milanese, in competizione con altre sette atlete di cui cinque straniere, poi diventate cinque dopo la prima fase di qualificazione e vincendo anche qui in finale contro una spagnola e conquistando così Pro Card che consente il passaggio al professionismo.

Atlete e atleti inseguono quella pro card per anni senza ottenerlo pertanto il risultato della Parigiani assume un peso specifico notevole.