Civitavecchia: donna trovata morta in casa - Terzo Binario News

Da giorni non rispondeva alle chiamate dei conoscenti: una donna di 67 anni è stata trovata morta in casa. L’episodio è avvenuto alle 17,35 di lunedì 3 agosto in via dei Colli.

I Vigili del Fuoco di Civitavecchia, su richiesta della Polizia, sono intervenuti sul posto con l’autopompa (17/A) e autoscala (AS 17). Dopodiché sono entrati all’interno dell’unità immobiliare, al sesto piano dello stabile, dove hanno rinvenuto il corpo senza vita. Il decesso è stato poi accertato dal medico.

I pompieri sono rimasti a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Presente anche la Scientifica, per i rilievi del caso.