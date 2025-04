Consiglio a Ladispoli, Mollica e Cervo all'attacco della maggioranza: "Sono spaccati su temi strategici" • Terzo Binario News

I consiglieri sulla scuola: “Inaccettabile spendere 700 mila euro ad aula”

“Durante l’ultimo Consiglio comunale, si è confermata una maggioranza sempre più fragile e divisa: Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno disertato l’aula proprio su punti strategici per la nostra città.

Tra questi, la realizzazione di una nuova scuola di 12 aule al costo esorbitante di oltre 700.000 euro ad aula. Una cifra che lascia sbalorditi e che solleva interrogativi seri su trasparenza, efficienza e priorità dell’amministrazione.

Riteniamo eccessivo il costo di costruzione stimato in 6,2 milioni di euro, che lieviterebbero a 9,4 milioni con gli interessi, oltre 700 mila euro ad aula, Consideriamo tutto questo inaccettabile, in quanto il costo di costruzione al metro quadro ci appare sproporzionato rispetto agli attuali prezzi di mercato.

In un momento storico in cui ogni euro pubblico dovrebbe essere investito con rigore e responsabilità, questo progetto appare più come un’operazione che lascia molti punti interrogativi che una scelta oculata per il bene collettivo.

Chiediamo chiarezza, coinvolgimento della cittadinanza e una visione urbanistica che non sia guidata da interessi particolari, ma dal vero interesse pubblico.

La cosa preoccupante è che non finisce qui … presto questa amministrazione porterà altri piani integrati/project/ spostamenti di cubatura … etc … ah dimenticavo sempre delle stesse società, trascurando tutti gli cittadini.

Con l’occasione auguriamo alla nostra città una serena Pasqua”.

i consiglieri Amelia Mollica Graziano e Ferdinando cervo