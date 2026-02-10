Cittaslow Academy a Tolfa, nell'incontro di giovedì si parla delle attività outdoor • Terzo Binario News

Sarà giovedì 12 febbraio il quarto incontro della Cittaslow Academy a Tolfa. Sempre al Polo Culturale, alle 17.30 fino le 19.30 , stavolta il tema è “Outdoor: walking e biking, mappatura dei sentieri (segmentazione dei target (trekking, bike, famiglie e sportivi), servizi minimi necessari: noleggio, mannutenzione, trasprti, sicurezza”.

I relatori saranno due Alberto Renzi, destination manager e consulente in marketing e comunicazione digitale per il turismo sostenibile, e Fabio Conti, accompagnatore nazionale di cicloescursionismo Cai e sezione Cai Roma. Interverranno pure Pergiorgio Oliveti, segretario generale Cittaslow International e la sindaca Stefania Bentivoglio.

Partito da gennaio il corso si divide in tre moduli, in tutto 16 incontri fino ad aprile, come quello di giovedì sia on line che in presenza altre volte solo on line. Gli iscritti possono seguire l’incontro da remoto, sull’apposito link Zoom. Il successivo appuntamento sarà martedì 17 febbraio.

Gli incontri stanno creando un percorso di accompagnamento della comunità locale verso una professionalizzazione turistica: accoglienza turistica a Tolfa: hotel, B&B, affittacamere, ostelli, agriturismi. Servizi turistici a Tolfa: guide turistiche, associazioni, servizio taxi, ristorazione, botteghe e artigianato. Ippoturismo a Tolfa. Outdoor a Tolfa: walking e biking. Offerta artistico-culturale a Tolfa: musei, chiese, attrazioni culturali.

E ancora si punta a sviluppare competenze specifiche sullo sviluppo turistico dell’offerta locale: capacity building per l’immediato inserimento nel mercato del lavoro, ovvero: I turismi slow e della sostenibilità e pure a costruire un prodotto d’area.

L’obiettivo finale è realizzare pacchetti turistici slow per Tolfa. E allo scopo si farà pure una treiorni di full immersion in Val Chiavenna per verificare di persona un esempio collaudato di turismo sostenibile di cui sta da anni beneficiando quellòa parte di Trentino.