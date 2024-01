Città Metropolitana riasfalta la via Settevene Palo Nuova a Cerveteri, Governo Civico: “Merito di Alessio Pascucci e del nostro movimento” • Terzo Binario News

Il gruppo politico di maggioranza di Cerveteri plaude all’avvio dei lavori

“Accogliamo con estrema soddisfazione la partenza dei lavori di rifacimento dell’intero manto stradale di Via Settevene Palo Nuova, nel lungo tratto, pari a un chilometro e 700 metri che uniscono l’ingresso della città di Cerveteri fino all’incrocio del Campo Enrico Galli. Un lavoro partito da lontano, da quando il nostro fondatore Alessio Pascucci era Sindaco della città e proseguito oggi che al Governo della città c’è Elena Gubetti. Da questa mattina si sono aperti i cantieri e finalmente questa arteria stradale così importante per Cerveteri avrà un nuovo volto, risultando dunque più sicura sia per le automobili che per i tantissimi mezzi di trasporto, di primo soccorso e mezzi pesanti che quotidianamente percorrono quella strada. Un intervento che è realizzato da Città Metropolitana di Roma Capitale ma che è stato portato avanti interamente dai rappresentanti del nostro movimento, di Governo Civico. Oltre ad Alessio Pascucci ed Elena Gubetti, fondamentale infatti è stato il lavoro svolto dall’Assessore alle Opere Pubbliche Matteo Luchetti, al quale vanno i nostri ringraziamenti”. Lo dichiarano in una nota i Consiglieri comunali e i componenti del Direttivo di Governo Civico.

“È fondamentale sottolineare un aspetto importantissimo relativamente l’apertura di questo cantiere – proseguono – e per il quale è doveroso un plauso al lavoro svolto da Alessio Pascucci nelle sue vesti da Sindaco e da Consigliere Metropolitano, ovvero che prima di acquisirla ufficialmente, come Comune abbiamo chiesto ed ottenuto, grazie anche al lavoro portato avanti dal Sindaco attuale Elena Gubetti, che prima questa venisse totalmente riasfaltata a spese della Città Metropolitana. Un grande obiettivo raggiunto dunque, senza costare nemmeno un centesimo alle casse del Comune di Cerveteri. Come Gruppo Consiliare e forza politica di maggioranza dunque, non possiamo che esprimere tutta la nostra soddisfazione”