“Per non dimenticare Franco Battiato”: al Rifugio degli Elfi a Cerveteri c’è “Pantagruel” di Elisabetta Sgarbi • Terzo Binario News

Novità letteraria al Rifugio degli Elfi a Cerveteri.

Il primo caffè letterario di Cerveteri gestito da Barbara Ghelarducci in Piazza Risorgimento a Cerveteri, arricchisce le proprie scaffalature con un nuovo arrivo.

Si tratta di Pantagruel, secondo numero dell’omonima rivista, diretta da Elisabetta Sgarbi, un numero interamente dedicato al genio mai dimenticato di Franco Battiato.

È tutto dedicato a Franco Battiato il secondo numero della rivista letteraria ‘Pantagruel’, diretta da Elisabetta Sgarbi, che comprende anche un testo inedito, ‘C’è quello che c’è’, del grande artista, cantautore e compositore siciliano, morto il 18 maggio 2021. Il testo è una riflessione esistenziale sulle passioni, la letteratura, la poesia, la filosofia, il rapporto con la meditazione e l’astrologia.

“Assaliti dalla notizia che Franco non sarebbe più stato con noi e presi da un senso di impotenza e rabbia, ci siamo chiesti che fare.

Nulla si poteva fare, nulla c’era da fare, naturalmente. Questo numero di “Pantagruel” nasce in quelle ore e cela appena il senso di una cosmica impotenza, sotto le spoglie di un preteso omaggio. Omaggio di cui Franco non ha certo bisogno, e che serve – come ogni omaggio post mortem – più a chi lo fa che a chi ne è oggetto. […] Pantagruel.

Franco Battiato – secondo numero di una rivista aperiodica che fiorisce sulle radici di Panta – nasce in questo vortice, per tentare di stare nell’occhio del ciclone, in uno stato di calma apparente. Forse a questo servono i libri, a stare, per qualche istante, nell’occhio del ciclone, sottraendoci per qualche centimetro alla tempesta, che imperversa un poʼ più in là.

Abbiamo chiesto una testimonianza ad amici di Franco Battiato, ma anche a persone che Franco Battiato non lo hanno mai frequentato, cercando di uscire il più possibile dal mondo della musica, dove forse era più facile (ma non è detto) trovare riscontri.

L’auspicio – almeno nelle intenzioni – era quello di cogliere in che punto, e come, l’arte di Franco Battiato avesse toccato la vita di un altro artista e, magari, l’avesse cambiata, per sempre. […] Così era nelle nostre intenzioni. Poi la vita si è occupata di tessere trame per sabotare le intenzioni, che in parte rimangono rispettate e in parte si arricchiscono, contraddicendosi.

Ma una rivista vive anche di queste contraddizioni e, anzi, è giusto che le assecondi.” [Dall’introduzione di Elisabetta Sgarbi e Eugenio Lio] Con i contributi di: Fulvio Abbate, Mario Andreose, Antonio Ballista, Franco Battiato, Carlo Boccadoro, Padre Guidalberto Bormolini, Angelo Bozzolini, Angelo Branduardi, Pietrangelo Buttafuoco, Roberto Cacciapaglia, Giordano Casiraghi, Marco “Morgan” Castoldi, Francesco Cattini, Michel Faber, Alessio Forgione, Enrico ghezzi, Bruno Giurato, Alessandro Gnocchi, Antonio Gnoli, Luigi Guarnieri, Giordano Bruno Guerri, Igort, Silvana La Spina, Vincenzo Latronico, Eugenio Lio, Mario Martone, Melania G. Mazzucco, Nuccio Ordine, Pino Pischetola, Giuseppe Pollicelli, Antonio Rezza, Stefano Senardi, Francesca Serafini, Elisabetta Sgarbi, Vittorio Sgarbi, Luca Volpatti.

“Ho imparato tecniche per dominare l’inganno della mente. Non respingere, non scappare, non bisogna avere paura del dolore.

Se tu guardi la tua sofferenza, essa svanisce. Sembra difficile da accettare, ma è proprio così.

La devi guardare con attenzione, naturalmente. In realtà non c’è il giusto, non c’è lo sbagliato: c’è quello che c’è.” Franco Battiato