Città Futura Civitavecchia propone a Tedesco la ricetta per la ripresa - Terzo Binario News

Città in emergenza: costruiamo il cambiamento. E’ il titolo dell’iniziativa promossa da Attac Italia – Le città in Comune, organizzazione nazionale alla quale come associazione abbiamo aderito fin dalla nostra costituzione.

La proposta è stata inviata da Attac anche all’ANCI (associazione comuni italiani) e dalla nostra associazione al Sindaco di Civitavecchia.

L’obiettivo è coinvolgere quanti più Comuni possibili all’approvazione di un atto amministrativo (delibera o ordine del giorno), avente lo scopo di affrontare con atti concreti il tema della difficilissima situazione finanziaria degli Enti locali, già messa a dura prova da decenni di politiche di austerità e diventata ancora più grave a seguito dell’emergenza epidemiologica in corso.

Nella proposta sono contenuti alcuni elementi sostanziali, di straordinaria valenza politica: la cancellazione dei debiti prodotti da decenni di commissariamenti, accollandoli allo Stato che aveva prodotto i provvedimenti; l’accollo allo Stato anche dei mutui accesi con Cassa Depositi e Prestiti al fine della riduzione drastica dei tassi di interesse; l’accesso a mutui a tasso zero presso la stessa cassa depositi e prestiti per tutto il periodo di emergenza; l’annullamento dei debiti conseguenti alla firma dei contratti derivati; la sospensione del patto di stabilità e del pareggio di bilancio; la costituzione di un Fondo solidarietà comunale, che garantisca a tutti i Comuni le risorse necessarie per l’emergenza economica e sociale e per il riavvio delle comunità locali.

Insomma, liberarsi dalla gabbia del debito è la precondizione per riappropiarsi della storica funzione pubblica e sociale che spetta agli Enti locali, anziché relegarne l’azione agli atti burocratici di ordinaria amministrazione, come troppo spesso accade oggi.

Molti Comuni hanno già approvato l’atto, primo fra tutti quello di Napoli, che lo ha fatto con una delibera di Consiglio comunale.

L’iniziativa punta, quindi, non solo a rivendicare un nuovo protagonismo dell’ente locale e a rompere i vincoli finanziari che ne impediscono l’azione, ma anche e soprattutto a produrre un risparmio considerevole sul bilancio comunale, da destinare a progetti di aiuto e sostegno alle fasce sociali e produttive della città più in sofferenza.

Sabato, dalle ore 15.30, sul sito facebook di Attac Italia si parlerà in diretta dell’argomento.

Città Futura Civitavecchia