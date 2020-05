Tolfa mette a bando due spazi commerciali - Terzo Binario News

Il Comune di Tolfa ha pubblicato due bandi pubblici di valorizzazione del patrimonio comunale relativi a due strutture, con l’obiettivo di creare nuovi spazi da dedicare ad attività commerciali.

Si tratta dell’immobile dove fino a qualche mese fa era collocata la farmacia comunale su via Roma e della struttura nella quale vi era un impianto di acqua gestito da Acea, di fronte al campo sportivo comunale.

Per la ex farmacia possono essere presentati i progetti per attività di commercio al dettaglio, servizi alla persona, somministrazione alimenti e bevande o associazionismo socioculturale. Per quanto riguarda invece il magazzino ex ACEA, gli operatori commerciali interessati possono presentare le loro proposte relativamente ad attività agroalimentari e gastronomiche tipiche del territorio, attività artigianali, di commercializzazione di prodotti derivati da coltivazione e/o produzione di alimenti, bevande e prodotti biologici connessi alle peculiarità agro produttive del comprensorio.

Le proposte per le manifestazioni di interesse possono essere sottoposte all’amministrazione comunale secondo i requisiti dei due bandi, pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Tolfa, entro 60 giorni.