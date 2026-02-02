 Chiusure a Civitavecchia Sud sulla A12, si parte stanotte • Terzo Binario News

Chiusure a Civitavecchia Sud sulla A12, si parte stanotte

Feb 2, 2026 | Civitavecchia, Roma, Tarquinia

civitavecchia-sud-a12-autostrada direzione roma 1

 Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire attività di ispezione e manutenzione del ponte su fosso “Marangone”, sarà chiuso lo svincolo di Civitavecchia sud, secondo il seguente programma: 

-dalle 22:00 di questa sera, lunedì 2, alle 6:00 di martedì 3 febbraio, sarà chiuso in entrata verso la SS1 Aurelia e in uscita per chi proviene da Roma;

-nelle quattro notti di martedì 3, mercoledì 4, giovedì 5 e venerdì 6 febbraio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso in entrata verso la SS1 Aurelia.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: 

in entrata verso la SS1 Aurelia: Civitavecchia nord;

in uscita per chi proviene da Roma: Santa Severa.