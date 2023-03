Ennesimo fine settimana con il cinema di qualità al teatro Claudio di Tolfa.

Venerdì 24 (ore 21.15), sabato 25 (ore 21.15) e domenica 26 marzo (ore 18) al Teatro Claudio di Tolfa il film vincitore del premio Oscar 2023: EVERYTHING, EVERYWHERE ALL AT ONCE. Assolutamente da non perdere.

Per i ragazzi invece, sabato 25 (ore 16 e 18) e domenica 26 (ore 16) il film d’animazione IL TALENTO di MR CROCODILE. Anche questo merita…