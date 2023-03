La telemedicina del futuro protagonista al Claudio di Tolfa • Terzo Binario News

Interessante l’incontro promosso dal Comune in cui la MyG, società di sanità digitale, ha illustrato il proprio sistema

di Cristiana Vallarino

Essere visitati dal dottore restando comodamente a casa propria, col medico che, soltanto dall’immagine del viso del paziente, in videochiamata, riesce a valutare diversi parametri. E poi la possibilità di essere costantemente monitorati, grazie a particolari orologi o bracciali. E’ questa la medicina del futuro, ma un futuro nemmeno troppo lontano.

Esistono infatti società, aziende e startup che sono già parecchio avanti sul fronte della “salute digitale” e della telemedicina. La MyG, gruppo Giomi Next, è una fra le più innovative della sanità privata in Italia e nel Lazio, ed è venuta a presentarsi e a illustrare il suo ampio ventaglio di offerte venerdì pomeriggio a Tolfa.

Il palco del teatro Claudio ha accolto la sindaca Stefania Bentivoglio e l’assessore alle Politiche Sociali Alessandro Tagliani con il professor Fabio Miraglia, presidente del Gruppo Giomi Next e fondatore della società di sanità digitale MyG. In platea una rappresentanza di cittadini e associazioni locali.

Dopo gli interventi dei due amministratori, Miraglia ha spiegato come l’ecosistema MyG sia uno strumento estremamente valido soprattutto per coprire capillarmente il territorio italiano, caratterizzato da una geografia variegata e fatto di grandi città, ma soprattutto di paesi e borghi, come Tolfa appunto. Una piccola realtà che gioverebbe senz’altro della presenza in loco di una rete che si prenda in carico il paziente, accorciando le distanze e ottimizzando le risorse.

Miraglia ha anche sottolineato come la telemedicina possa sostenere il turismo: in soldoni, uno straniero in visita potrebbe contare sia su controlli nella sua lingua, ma addirittura venire seguito dal suo stesso medico curante, in via telematica appunto.

Per cominciare a farsi conoscere la MyG ha donato alla farmacia comunale un kit di strumentazioni basiche con cui collegarsi al suo sistema. L’ampia strumentazione è stata consegnata alla dottoressa Valentina Sanfilippo.

L’incontro ha visto anche il saluto e l’apprezzamento dei rappresentanti delle amministrazioni comunali limitrofe: gli assessori Roberta Gaetani, per Santa Marinella e Francesco Serpa, per Civitavecchia.

La presidente Gabriella Sarracco ha portato il saluto istituzionale della Fondazione Cariciv, spendendo parole di elogio per le proposte della MyG che permetteranno a tutti, soprattutto alle persone anziane, di curarsi senza lasciare – a meno di gravi emergenze – il proprio ambiente famigliare.

Una volta che tutto il territorio nazionale potrà contare su una rete internet sicura, lo scenario futuro – in borghi come Tolfa – potrebbe essere quello in cui le farmacie, gli studi medici, gli ambulatori, le rsa faranno parte della rete, avranno quindi accesso alla piattaforma MyG grazie ad abbonamenti. I consulti, i referti, i monitoraggi: ovvero tutti i servizi a disposizione dei pazienti saranno a pagamento, esattamente come avviene oggi “dal vivo”, ma – ha assicurato Miraglia – proprio come ora, saranno possibili convenzioni ed accreditamenti.