Cimitero di Civitavecchia, le Orme di Persefone: "Le ferite sono sempre ben visibili" - Terzo Binario News

“Da quando, con tenace costanza, stiamo vivendo il vecchio cimitero di via Aurelia, lo abbiamo visto cambiare abito più volte: quello che ci è piaciuto di più è stato indossato a cavallo delle ricorrenze di Novembre.

Un vestito fatto di fiori, tante persone, istituzioni attente, tappeti di porpora, fasce tricolori, tanti uomini in divise diverse e tantissimi curiosi di storia locale.

La città dei Morti quindi sembrava una grande piazza, fiorita, abitata, inevitabilmente anche sofferta, ma decisamente pulita e decorosa.

Le ferite del nostro vecchio cimitero erano comunque ben visibili sotto il vestito a festa: l’antico emiciclo degli uomini illustri cade a pezzi, il reparto Guglielmi completamente cancellato dalle estumulazioni degli ultimi anni non ancora interrotte, il nucleo originario della chiesa di San Lorenzo finalmente chiusa ai piccioni ma non ancora aperta al pubblico, sepolcri storici in uno stato di totale abbandono, il sepolcreto dei Vigili del Fuoco ancora in attesa dell’annunciata ristrutturazione, manutenzioni straordinarie e varie in stallo da anni…

La nostra volontà è quella di cercare di riunire le diverse realtà, che negli anni hanno mostrato interesse per questo prezioso monumento, per auspicabilmente ottenere che la storicità del nostro cimitero di Via Aurelia sia realtà e non vuoto vanto di tante amministrazioni passate, speriamo non presenti e future; riteniamo altresì che tale necessario obiettivo non possa prescindere dal fatto che il nuovo cimitero in via Braccianese Claudia svolga finalmente il suo ruolo in modo degno ed efficiente.

Che i capponi manzoniani si becchino tra loro, tra proclami e promesse! Che i consoli della città di Alan Ford fintamente litighino e tutto spartiscano!

Noi invece continueremo a batterci affinché il vecchio cimitero possa indossare il suo vestito della domenica ogni giorno, noi speriamo che per lui sia Novembre tutti i mesi”.

Le Orme di Persefone