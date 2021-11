Bus di studenti sovraffollati, interrogazione di ardita al consiglio di Ladispoli - Terzo Binario News

“Vi e’ una sola notizia vera: gli studenti di Ladispoli che vanno a scuola sulla terra straniera di Cerveteri al Liceo Mattei viaggiano sul bus 23 come bestie, non in piedi ma addirittura attaccati alla porta bus, oOra 12.50 di ritorno da Cerveteri a Ladispoli.

Alla faccia della prevenzione Covid, distanziamento, vaccini, green pass, ci si riempie la bocca di tante parole poi nei fatti gli studenti viaggiano incollati.

Pronta interrogazione al consiglio comunale dell’11 novembre”.

Giovanni Ardita