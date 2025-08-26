Rifiuti pericolosi nel cantiere navale di Fiumicino scoperti dai Carabinieri • Terzo Binario News

Questa mattina, i Carabinieri della Stazione di Fiumicino e del Nucleo Carabinieri Forestale di Ostia si sono recati in via Monte Cengio, in quanto, al termine di ispezione dei luoghi interessati dall’incendio del 16 agosto scorso avvenuto in un’area demaniale affidata in gestione a una società e adibita a cantiere navale, hanno posto sotto sequestro preventivo un’area di 600 mq, per l’ipotesi di gestione illecita di rifiuti.

Nel corso del sopralluogo, i militari hanno rinvenuto cumuli di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, costituiti da materiale di risulta di demolizione edile (calcinacci, ondulino in amianto), rottami ferrosi, rifiuti ingombranti ( mobilia dismessa) e rifiuti di elettrodomestici.

Per quanto sopra, i Carabinieri hanno inoltrato informativa presso la Procura di Civitavecchia e le indagini sono tuttora in corso.