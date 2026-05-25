Civitavecchia, Gran Premio del Teatro Amatoriale Italiano: ottimo esordio alla Cittadella della Musica • Terzo Binario News

È partita nel migliore dei modi l’11ª edizione del Gran Premio del Teatro Amatoriale Italiano, ospitata alla Cittadella della Musica di Civitavecchia. Il primo weekend della rassegna ha fatto registrare un pubblico delle grandi occasioni, con una sala partecipe e calorosa per entrambi gli spettacoli in programma.

Le prime due compagnie in concorso hanno offerto al pubblico due serate di grande qualità, con testi brillanti, interpretazioni molto apprezzate e momenti accolti da applausi a scena aperta. Numerosi i complimenti rivolti alle compagnie e agli organizzatori per un avvio riuscito sotto ogni profilo.

“È stata una bellissima partenza”, dichiara l’Assessora alla Cultura e Vicesindaca Stefania Tinti. “La grande partecipazione del pubblico e la qualità degli spettacoli confermano il valore di una manifestazione che abbiamo voluto portare e consolidare a Civitavecchia. Ringrazio Annibale Izzo, gli uffici comunali e tutti coloro che hanno lavorato alla riuscita di queste prime serate: chi ben comincia è a metà dell’opera.”

Il Gran Premio tornerà sabato 6 giugno con la terza compagnia in concorso.

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