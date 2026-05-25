Niente acqua a Civitavecchia il 26 maggio dalle 8 alle 23: ecco dove • Terzo Binario News

Acea Ato2 comunica che, al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, volti a migliorare l’efficienza del servizio da parte del Consorzio Medio Tirreno, è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune zone del Comune di Civitavecchia, il giorno 26/05/2026 dalle ore 08:00 alle ore 23:00.

Di conseguenza, si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione alle vie sottoelencate:

Zona Borgata Aurelia – Via Aurelia Nord e Zona La Scaglia – Zona Pantano e Sant’Agostino (Comune di Tarquinia ma di competenza Acea)

Zona Industriale (Via Alfio Flores, Via Siligato, Via La rosa) – Zona Area Portuale – Zona Punton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo e vie limitrofe.

Per alleviare il disagio, sono stati predisposti due stazionamenti con autobotte, per tutta la durata del fuori servizio, presso via Gioacchino Rossini (Borgata Aurelia) e via Niccolò Paganini (Borgata Aurelia) Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario dirifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.