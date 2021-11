Ciao Silvio Di Egidio - Terzo Binario News

Caro Silvio Di Egidio, apprendiamo dalla tua famiglia che hai concluso la tua lotta. Una notizia che ci spezza il cuore e che ci lascia un vuoto.

Silvio Di Egidio era appassionato commentatore dei fatti della città. Schietto, diretto e per questo apprezzato anche da chi non la pensava come lui. Nella quotidiana lotta sfrenata con la sua malattia non è mai mancato l’impegno civile, la voglia di informarsi ed informare gli altri.

Un grande abbraccio dalla redazione a tutta la tua famiglia in questo momento di dolore.

Ci mancherai tanto.