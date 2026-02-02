Ladro seriale arrestato dai Carabinieri a Civitavecchia: frequentava spacciatori • Terzo Binario News

Il 52enne era già agli arresti domiciliari

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestato un 52enne del posto, già sottoposto agli arresti domiciliari, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare.

Durante un controllo presso la sua abitazione, i Carabinieri lo hanno sorpreso in compagnia di persone gravate da precedenti in materia di stupefacenti, in violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

Dagli accertamenti è inoltre emerso che l’uomo sarebbe coinvolto in una serie di furti ai danni di esercizi commerciali del territorio, avvenuti nei mesi scorsi e oggetto di numerose segnalazioni dei cittadini.

Il 52enne è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Borgata Aurelia, a disposizione dell Autorita Giudiziaria.

Le indagini sono ancora in corso e si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.