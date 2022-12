Chiuso lo svincolo della A12 Cerveteri Ladispoli: si gira un film • Terzo Binario News

Accesso interdetto dalle 18 alle 5 di lunedì 12 e martedì 13

Sulla A12 Roma-Civitavechia, per consentire delle riprese cinematografiche, sarà necessario chiudere lo svincolo di Cerveteri Ladispoli, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Civitavecchia, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 18:00 di lunedì 12 alle 5:00 di martedì 13 dicembre;

-dalle 18:00 di martedì 13 alle 5:00 di mercoledì 14 dicembre.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

-in entrata verso Roma: Torrimpietra;

-in uscita per chi proviene da Civitavecchia: Santa Severa Santa Marinella.