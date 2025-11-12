Chiosco ambulante in fiamme a Civitavecchia • Terzo Binario News

Nottata impegnativa per i Vigili del fuoco di Civitavecchia.

All’una gli uomini della Bonifazi si sono recati in piazza Verdi per incendio chiosco ambulante. All’arrivo sul posto i Vvf si sono trovati una situazione di incendio generalizzato.

Il furgone adibito a vendita di cibo era completamente avvolto dalle fiamme. Visto lo sviluppo delle stesse si è reso necessario l’ausilio dell’autobotte AB17.

Il rapido intervento da parte dei Vigili del fuoco di Civitavecchia ha scongiurato che le fiamme si propagassero alle altre auto parcheggiate nelle immediate vicinanze e al parco di eucalipto adiacente al furgone.

Durante le operazioni di spegnimento e ricerca i Vvf hanno messo in sicurezza anche una bombola di GPL che stava per essere compromessa dalle fiamme. Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto Polizia e Carabinieri per i rilievi del caso.