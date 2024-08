Cerveteri si aggiudica 20mila euro da Arsial per la Sagra dell'Uva e del Vino dei Colli Ceriti • Terzo Binario News

Fervono i preparativi per la 61esima edizione della manifestazione più attesa dell’anno. Soddisfatto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti

“La Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, la manifestazione più importante della tradizione e della storia di Cerveteri, giunta quest’anno alla sua 61esima edizione e che si svolgerà da giovedì 22 a domenica 25 agosto, ha ottenuto un importante finanziamento da parte di Arsial pari a 20mila euro. Il progetto presentato si è dimostrato essere ancora una volta di estremo interesse e dunque meritevole di essere sostenuto. In queste settimane insieme al resto della Giunta, ai Rioni e a tantissime realtà stiamo lavorando con intensità per l’organizzazione della Sagra: sarà una grande festa per tutta la città”.

A dichiararlo è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, nell’annunciare l’ottenimento da parte dell’Amministrazione comunale del finanziamento da parte di Arsial, l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio.

“Grazie ad un importante lavoro di preparazione, siamo riusciti ad aggiudicarci questo importante contributo da parte di Arsial per la Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, manifestazione profondamente radicata nella tradizione della nostra città e per la quale da sempre, c’è un gran fermento e interesse da parte della nostra cittadinanza – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – come sempre, oltre agli appuntamenti legati al folklore di Cerveteri, come la sfilata dei Carri Allegorici e la gara della pigiatura, protagonista assoluto sarà il prodotto che rende la nostra terra famosa nel mondo, ovvero il vino. Insieme all’Associazione Momenti Divini e all’Assessore alle Politiche Agricole Riccardo Ferri, stiamo organizzando nei minimi dettagli la Piazza del Vino e dei Sapori, che presenterà quest’anno delle novità rispetto al passato ma che certamente non tradirà le aspettative da un punto di vista della qualità dei vini delle cantine che saranno presenti”.

“L’ottenimento di questo finanziamento da parte di Arsial – prosegue il Sindaco Gubetti – conferma quanto la nostra Sagra sia considerata importante non solo a livello locale ma anche a livello regionale, oltre comunque alla capacità della nostra Amministrazione e dei nostri uffici di sapersi aggiudicare finanziamenti sovracomunali senza i quali tante attività non sarebbe possibile realizzare. Nei prossimi giorni sveleremo il programma dettagliato della Sagra: sarà una 61esima edizione davvero straordinaria!”.