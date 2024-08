Incidente sulla Casilina, travolto dall’auto: morto 26enne • Terzo Binario News

Pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute questa mattina intorno alle 3, in via Casilina in prossimità del civico 1819, nella zona di Finocchio, per un incidente che ha visto coinvolto un uomo, 26 anni di età e di nazionalità serba, deceduto dopo esser stato colpito da una Smart. Ferita anche la conducente dell’autovettura, una donna moldava di 28 anni, trasportata presso il Policlinico Tor Vergata, per la quale sono stati richiesti anche gli esami di rito.

Sull’esatta dinamica dell’incidente, sono in corso le indagini da parte degli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale, che hanno posto sotto sequestro il veicolo coinvolto.

Pubblicato lunedì, 12 Agosto 2024 @ 10:19:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA