Centrodestra a Cerveteri, l'Udc mette pressione su Forza Italia • Terzo Binario News

“L’unità del centrodestra di Cerveteri, faticosamente costruita in vista delle elezioni comunali del 2027, vacilla sotto i colpi di decisioni unilaterali e spaccature interne”. Cosi scrive Luigi Mataloni, Coordinatore Pro tempore del Partito UDC di Cerveteri, che chiede immediata chiarezza agli alleati.

Il Patto Tradito

I fatti risalgono a poche settimane fa, quando i partiti del centrodestra unito – Fratelli d’Italia, Forza Italia, UDC e Noi Moderati – hanno siglato un accordo di coalizione strategico per presentarsi compatti al voto e scegliere insieme, in modo condiviso, il candidato Sindaco ideale. Un patto di ferro, finalizzato a dare una svolta amministrativa a Cerveteri dopo anni di sinistra.

Tuttavia, lo scenario è cambiato repentinamente dopo circa un mese. Una lista civica, guidata da Lamberto Ramazzotti, ha annunciato a sorpresa la candidatura a Sindaco di un esponente di spicco di Forza Italia. in seguito, il candidato proposto da Ramazzotti ha accettato la candidatura e, clamorosamente, il Segretario politico locale di Forza Italia ha avallato l’intera operazione. Una mossa che, di fatto, rappresenta un dietrofront e un mancato rispetto dell’accordo sottoscritto in piena regola con gli alleati della coalizione.

Scontro interno e dichiarazioni shock

La decisione del coordinatore locale azzurro ha scatenato una fronda interna immediata: il Segretario è stato infatti messo in minoranza dal suo stesso direttivo cittadino, contrario a questa fuga in avanti.

A gettare benzina sul fuoco sono state però le ultime dichiarazioni rilasciate dal Segretario politico di Forza Italia in una recente intervista. Quest’ultimo ha blindato la sua posizione affermando testualmente di non dover rispondere delle sue scelte al Direttivo locale di Cerveteri, bensì esclusivamente al suo Segretario Provinciale, l’On. Alessandro Battilocchio.

L’affondo del Coordinatore UDC Luigi Mataloni

Davanti a questa situazione di stallo e ambiguità, il Coordinatore Pro tempore dell’UDC, Luigi Mataloni, interviene duramente per porre quesiti non più rimandabili:

“Come Coordinatore del Partito UDC di Cerveteri, mi pongo e pongo agli alleati delle domande precise: cosa sta succedendo davvero dentro Forza Italia? Perché il loro Coordinatore non ha rispettato un patto sottoscritto solennemente davanti a tutta la coalizione? Qual è il gioco di forza che si sta esercitando sulla pelle della nostra città?

Quello che sta accadendo a Forza Italia Cerveteri è grave. Questo atteggiamento sta mettendo seriamente in difficoltà la credibilità di tutti i Partiti del centrodestra agli occhi dei cittadini. La politica si basa sul rispetto della parola data e dei patti firmati. Se non c’è lealtà tra le forze politiche che si candidano a governare, come possiamo pretendere che i cittadini di Cerveteri abbiano fiducia in noi?”

L’UDC e le altre forze della coalizione attendono ora segnali di totale trasparenza e risposte ufficiali, per capire se il tavolo del centrodestra a Cerveteri esista ancora o se sia stato sacrificato per dinamiche interne o correnti provinciali”.

Luigi Mataloni

Coordinatore UDC Cerveteri