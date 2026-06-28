Palio di Allumiere 2026, il Cencio lo realizzerà Danila Petrini • Terzo Binario News

La Commissione Palio di Allumiere, composta dalle docenti Tiziana Cimaroli e Gisella Poce e dall’artista Riccardo Pasquini, ha proclamato ufficialmente il vincitore del concorso artistico per il “Cencio” dell’edizione 2026 del Palio delle Contrade. Ad aggiudicarsi il prestigioso incarico, per il secondo anno consecutivo, è l’artista Danila Petrini.

Il tema di quest’anno celebra una pietra miliare della storia locale: “Il 14 giugno 2026 il Comune di Allumiere compie 200 anni”. I sei artisti in gara si sono misurati con l’importante ricorrenza, presentando progetti inediti esaminati con attenzione dalla giuria.

La Commissione ha selezionato la proposta vincente esprimendo un giudizio focalizzato su quattro elementi chiave. La valutazione ha premiato, innanzitutto, la qualità tecnica ed esecutiva, evidente nel pregio del tratto grafico e nella matura padronanza compositiva. È stata poi riconosciuta la riuscita sintesi visiva dell’identità locale, capace di interpretare il profondo senso di appartenenza e l’orgoglio della comunità. e il significato stesso del Bicentenario attraverso un segno grafico potente e immediato. A convincere la giuria sono state anche la forza comunicativa – intesa come impatto visivo immediato ed efficacia estetica dell’opera – e il rigore formale, che ha permesso al progetto di distinguersi per la pulizia e l’equilibrio complessivo di forme e volumi.

Come impone il rigido cerimoniale del Palio di Allumiere, il contenuto e la veste grafica del bozzetto vincente rimarranno rigorosamente secretati a tutela della sorpresa della comunità e dei contradaioli. Il Cencio uscirà dall’anonimato e verrà mostrato al pubblico solo in occasione della tradizionale presentazione ufficiale del 15 agosto, dando il via ufficiale alla settimana più attesa dell’anno.