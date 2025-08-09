Scippa la catenina a un turista spagnolo, arrestato un 25enne egiziano a Botteghe Oscure • Terzo Binario News

Intorno alle 23,30 di ieri sera, in via delle Botteghe Oscure un turista spagnolo è stato scippato della catenina con un crocefisso che aveva al collo ad opera di un uomo che si è dato alla fuga.

Una pattuglia di Carabinieri della Stazione di Roma Macao, in servizio nel centro, ha notato l’uomo fuggire, lo ha inseguito e fermato.

Venticinque anni, di origini egiziane, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato arrestato dai Carabinieri perché gravemente indiziato di furto con strappo e condotto in caserma in attesa del rito direttissimo.