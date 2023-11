"C'è ancora domani" per la Melone di Ladispoli, incontro con Paola Cortellesi in videoconferenza • Terzo Binario News

“Ieri mattina, ragazze e ragazzi, di tutte le classi terze di Scuola secondaria di primo grado, si sono recati a Roma e, presso il cinema “Adriano”, hanno assistito alla proiezione del magnifico film “C’è ancora domani” della regista Paola Cortellesi che, in video conferenza, ha successivamente risposto alle domande propostele.

Il film, commovente e bellissimo, andrà assolutamente fatto vedere anche alle altre classi di secondaria (e dovrebbero vederlo anche tutti gli adulti) e come Scuola ci stiamo già attivando perché tutti lo dobbiamo a Giulia e a tutte le donne uccise perché donne.

Desidero fare i complimenti encomiando i nostri meloncini i quali, ancora una volta (eccetto tre sciocchi, che si sono fatti influenzare dalla maleducazione degli studenti delle superiori presenti, e per i quali riuniremo il Consiglio di classe), sono stati attentissimi, educatissimi e di esempio per i maleducati delle altre Scuole presenti in sala.

La commozione è stata palpabile, sintomo di empatia e comprensione del messaggio veicolato dalla storia per il quale non accenno nemmeno una parola, per non svelare il colpo di scena finale che spiega il titolo”. A raccontarlo sul proprio profilo social è il Preside della scuola Corrado Melone Riccardo Agresti