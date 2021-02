Cavaliere: "Nasce l'aggregazione FdI Alessandro Vicinanza Ladispoli, la Meloni prossimo presidente del Consiglio" - Terzo Binario News

“L’ottimo lavoro svolto dagli attivisti e rappresentanti istituzionali di FdI ha consentito al partito di crescere in pochi anni dal 3% al 10%, ottenuto a Ladispoli alle regionali, europee e poi confermato nell’ultima tornate elettorale in Italia a livello nazionale.

Il leader Giorgia Meloni nella popolarità, in un sondaggio demoscopico pubblicato nella trasmissione Tv di Nicola Porro, ha toccato il 38%, superando di gran lunga Giuseppe Conte (prima delle sue dimissioni) e con un distacco enorme nei confronti di Matteo Salvini che si attestava sul 24% degli intervistati. Il partito FdI, sempre secondo il sondaggio Tv, gode del consenso del c.ca 16% dell’elettorato italiano.

Questo trend positivo di continua crescita di FdI, ovviamente attira tanti elettori, categorie di cittadini e politici di ogni genere, ha saputo offrire al paese attivisti coerenti ai valori del centro/destra e i suoi esponenti del partito, che hanno incarichi politici/amministrativi si sono qualificati come capaci, ha permesso alla gente di vedere una forza concreta e capace di rispondere alle esigenze dei cittadini.

A Ladispoli è nato un’aggregazione che affiancherà lo storico circolo “Giorgio Almirante- Ladispoli”. In fatti, in questi giorni, è stata istituita una pagina Facebook “FdI – Alessandro Vicinanza Ladispoli”, che coglie questo interessamento della gente per la politica di Giorgia Meloni e cerca così di venire incontro ai c.ca 45.000 cittadini di Ladispoli, che ora con due realtà , un circolo ed una aggregazione, di Fratelli d’Italia sicuramente potranno veder realizzati tanti progetti a favore della tutela della vita, dell’ambiente e in generale degli interessi della gente comune che nella “ex destra sociale” trova ancora i difensori dei suoi diritti.

Il trend positivo della popolarità del Presidente FdI, On. Giorgia Meloni, certamente porterà lei ad essere il prossimo Presidente del Consiglio eletto, in quanto i leaders della Lega e Forza Italia, che si sono dichiarati favorevoli a collaborare con il prossimo Governo Draghi, perderanno di popolarità visto le azioni che il dr Mario Draghi metterà in atto. Lega e FI perderanno il loro consenso elettorale e FdI che si collocherà all’opposizione del Governo Draghi saprà premiato quando si andrà a votare. L’On. Giorgia Meloni, ormai fa parte dell’establishment, perché la sua adesione all’Aspen Institut garantirà a lei il sostegno dei “poteri forti” e così sarà lei il primo Presidente del Consiglio dei Ministri donna.

Il Circolo “Giorgio Almirante – Ladispoli” augura ai membri del nuovo club buon lavoro.

Il Portavoce Raffaele Cavaliere