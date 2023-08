Castello di Santa Severa, Ferragosto raddoppia: 15 e 16 cultura, storia e divertimento • Terzo Binario News

Il Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito dalla società in house LAZIOcrea d’intesa con il Mic e il Comune di Santa Marinella si prepara a raddoppiare gli eventi in programma per Ferragosto con due giorni dedicati a cultura, storia e divertimento per tutta la famiglia.



Il 15 agosto a partire dalle ore 18.oo appuntamento per tutti, adulti e piccini a Fantasyland il Villaggio dei sogni con giochi, animazione a tema e performances circensi per una serata all’insegna del divertimento e della magia, in un’atmosfera onirica a cura di Sasselles show con danze coreografiche di meravigliose farfalle colorate, magia e illusionismo, giocoleria, danza con hula hoop, equilibrismo, contorsionismo, clownerie, acrobatica e molto altro tutto con ingresso gratuito

A seguire percorso di visita serale con degustazione, dedicato allacolonia romana di Pyrgi e le Feriae Augusti alle 20.00 e alle 21.30 . Per i partecipanti alla visita guidata è prevista una degustazione di prodotti del territorio presso la buvette del Museo al costo di 3,00 euro procapite. Costo €15.00 totali con tre ore di parcheggio gratuito incluso. Gradita prenotazione on line

Il 16 agosto dalle ore 18.00 il borgo, tra i vicoli e le piazze, ospiterà l’esibizione musicale dal vivo della Band Dixieland in New Orleans Street Parade con una sfilata di mascotte per i più piccini con personaggi Disney, Marvel principi, con ingresso gratuito.

La Band Dixieland è formata da un gruppo di professionisti provenienti da esperienze musicali diverse ma legati da un unico catalizzatore: il Jazz. Nasce all’interno del gruppo bandistico “Banda Uniti per la Musica” di Santa Marinella, riproponendo lo stile delle piccole orchestre che suonavano a New Orleans agli inizi del ‘900. Queste band erano utilizzate in varie occasioni come ad esempio feste pubbliche, inaugurazione di un locale, allietare matrimoni etc.

Ha in repertorio i brani più famosi dell’epoca ed ancora oggi conosciuti come When the saint go marching, Hello dolly, Mack the knife , Burbon street parade, Ja da ,Down by the riverside ……ed anche arrangiamenti in stile Dixie di brani dello swing italiano degli anni 40.

Tutte le informazioni sul sito www.castellodisantasevera.it